Оккупанты угрожали главе Николаевского облсовета и требовали провести референдум

Российские оккупанты угрожали председателю Николаевского областного совета Анне Замазеевой и ее родным. Она вынуждена была скрываться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Замазєєву в Telegram .

"Я в этой истории не просто свидетель, а человек, который ежедневно чувствовал давление со стороны российских служб. В первый день войны - они пригласили меня на переговоры! Потом пошли угрозы моей семье, детям", - отметила чиновница.

Замазеева объяснила, что оккупанты хотели, чтобы она призвала жителей Николаевской области сложить оружие и провести референдум.

"Это заставляло меня скрываться, не давало возможности даже уехать в свой дом, где меня будут искать в первую очередь", - подчеркнула председатель облсовета.

Кроме того, по словам чиновницы, оккупанты продолжают похищать простых людей, мэров и их заместителей.