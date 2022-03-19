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Оккупанты угрожали главе Николаевского облсовета и требовали провести референдум

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Николаев, Суббота 19 марта 2022 13:22
Оккупанты угрожали главе Николаевского облсовета и требовали провести референдум Фото: шлава Николаевского облсовета Анна Замазеева (mk.oblrada.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты угрожали председателю Николаевского областного совета Анне Замазеевой и ее родным. Она вынуждена была скрываться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Замазєєву в Telegram.

"Я в этой истории не просто свидетель, а человек, который ежедневно чувствовал давление со стороны российских служб. В первый день войны - они пригласили меня на переговоры! Потом пошли угрозы моей семье, детям", - отметила чиновница.

Замазеева объяснила, что оккупанты хотели, чтобы она призвала жителей Николаевской области сложить оружие и провести референдум.

"Это заставляло меня скрываться, не давало возможности даже уехать в свой дом, где меня будут искать в первую очередь", - подчеркнула председатель облсовета.

Кроме того, по словам чиновницы, оккупанты продолжают похищать простых людей, мэров и их заместителей.

Напомним, в Бердянске была похищена журналистка hromadske Виктория Рощина. Она освещала события на востоке и юге нашей страны.

Прокуратура открыла уголовное производство о похищении российскими оккупантами корреспондентки.

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