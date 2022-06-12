Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: загинула жінка
Фото: російські військові (Getty Images)
Російські військові обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
"У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок", - пише голова ОВА.
Окрім того, у міському парку у Зеленодольській громаді сталася пожежа після того, як російські військові влучили по ньому з "Ураганів". Вогонь вдалося приборкати, постраждалих не було.
Нагадаємо, 10 червня українські військові збили над Дніпропетровською областю російський безпілотник.
А 9 червня окупанти обстріляли Криворізький район у Дніпропетровській області та зруйнували деякі будинки.