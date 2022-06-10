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Над Дніпропетровською областю знищили ще один російський безпілотник

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Дніпропетровська область, П'ятниця 10 червня 2022 11:52
Над Дніпропетровською областю знищили ще один російський безпілотник Фото: у Дніпропетровській області збили безпілотник (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові збили ще один ворожий безпілотник. Це сталося над територією Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

За його словами, це вже дев'ятий російський безпілотник, знищений у небі над областю. Уламки літального апарата упали на територію Полтавської області.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові знищили вже 572 БПЛА.

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Війна Росії проти України Дніпропетровська область
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