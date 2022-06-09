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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є зруйновані будинки, - глава ОВА

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Четвер 09 червня 2022 08:09
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є зруйновані будинки, - глава ОВА Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Ранок 9 червня в Дніпропетровській області був не спокійним. Ворог знову обстріляв Криворізький район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

За його словами, окупанти 5 разів вдарили з артилерії по Зеленодольській громаді. Крім того, у Великій Костромі є руйнування будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, російські літаки обстріляли Сумську область. Під удар потрапила Есманська громада, Шосткинський район, Середина-Буда, Краснопільський район.

Ми також писали про те, що через обстріли окупантів інфраструктура в Луганській області зруйнована повністю. При цьому, за словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, її можна відбудувати заново за 7 років.

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Війна Росії проти України Дніпропетровська область
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