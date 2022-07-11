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Окупанти вдарили по Криворізькому району: зруйновані будинки, постраждала домашня худоба

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Дніпропетровська область, Понеділок 11 липня 2022 08:06
Окупанти вдарили по Криворізькому району: зруйновані будинки, постраждала домашня худоба Фото: окупанти вночі били по Дніпропетровській області (скрін відео)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти вночі били по Дніпропетровській області. Ворог обстріляв з РСЗВ Криворізький район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

Як зазначається, війська РФ вдарили з РСЗВ по двох громадах - Апостолівській і Зеленодольській.

"Потрапили прямо по селах - Новосеменівці і Мар'янському. Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла. Зачепило і домашню худобу", - йдеться в повідомленні.

В інших районах області в цю хвилину спокійно, зазначив Резніченко.

Нагадаємо, в суботу вранці, 9 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Снаряди впали прямо в житлову забудову Інгулецького району. Внаслідок чого загинули дві людини.

Додамо, в цей же день у Кривому Розі також повідомляли про вибухи в передмісті.

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Дніпропетровська область
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