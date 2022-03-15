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Зеленський розповів про евакуацію українців та утримання окупантами гумдопомоги

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Вівторок 15 березня 2022 02:11
Зеленський розповів про евакуацію українців та утримання окупантами гумдопомоги Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом дня, 14 березня, вдалося вивезти з Київської та Луганської областей 3 806 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

Глава держави також зазначив, що нашу колону зі 100 тоннами найнеобхіднішого для жителів Маріуполя досі окупанти утримують у Бердянську. Це відбувається вже 3 день.

"Але ми будемо намагатися зробити все, щоб жителі Маріуполя отримали продукти, воду і медикаменти", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський у середу, 16 березня, виступить перед Конгресом США. Виступ президента України проходитиме перед обома палатами конгресменів у відеорежимі.

Ми також писали про те, що Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Андрія Анікієнка головою Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області.

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