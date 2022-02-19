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Окупанти за добу влаштували 65 обстрілів на Донбасі: гатили з населених пунктів

Автор: Артур Родивилов

З початку доби проросійські бойовики влаштували 65 обстрілів на Донбасі. З них 51-із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Окупанти били з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, а також озброєння бойової машини піхоти і великокаліберних кулеметів.

У штабі ООС також повідомили, що під час обстрілів КПВВ "Щастя", на якому знаходилася гуманітарна колона управління верховного комісара ООН, бойовики застосували міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Постраждалих немає.

"Противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів і розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб надалі звинуватити українських захисників в обстрілі мирних жителів", - зазначили в штабі.

Там підкреслили, що не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури і дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

РБК-Україна повідомляло, що відбувається на окупованому Донбасі після оголошення про масову евакуацію мирного населення.

Зазначимо, що загострення на Донбасі триває третій день. Протягом 17 та 18 лютого бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ООС та населені пункти.

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Донбас