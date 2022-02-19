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Оккупанты за сутки устроили 65 обстрелов на Донбассе: били из населенных пунктов

Автор: Артур Родивилов

С начала суток пророссийские боевики устроили 65 обстрелов в Донбассе. Из них 51 - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, а также вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе ООС также сообщили, что во время обстрелов КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна управления верховного комиссара ООН, боевики применили минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших нет.

"Противник коварно ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей", - отметили в штабе.

Там подчеркнули, что не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права.

РБК-Украина сообщало, что происходит на оккупированном Донбассе после объявления о массовой эвакуации мирного населения.

Отметим, что обострение на Донбассе продолжается третий день. В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС и населенные пункты.

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Донбасс