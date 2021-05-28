Бойовики на Донбасі поранили ще одного українського військового

На Донбасі з початку поточної доби, 28 травня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушували режим припинення вогню . В результаті ворожих обстрілів поранення отримав один український військовий.

За минулу добу, 27 травня, на Донбасі бойовики дев'ять разів порушували "тишу". Зокрема, бойовики вели вогонь по позиціях українських військових поблизу Пісків, Причепилівки, Новгороського, Мар'їнки, Новотошківського. Застосовували міномети 120-го та 82-го калібрів, озброєння бойових машин піхоти, протитанкові гармати, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Як раніше писало РБК-Україна, за вчора в внаслідок обстрілів загинув один український військовий.

З початку поточної доби противник обстріляв з мінометів 82-го калібру позиції ООС поблизу Авдіївка, а біля Водяного - ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів. В районі населеного пункту Грнатіно ворог використовував великокаліберні кулемети. Також в цьому напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17. У напрямку Пісків бойовики стріляв зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - повідомили в штабі.

На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь. Про всі факти порушень повідомлено представників місії ОБСЄ.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в штабі.