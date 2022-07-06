Відхід ЗСУ з Лисичанська - це питання правильного повернення Донбасу, а не його втрати, - Подоляк
Відступ Збройних сил України від Лисичанська - це питання не втрати Донбасу, а питання правильного зворотного повернення його.
Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Bild.
За його словами, зараз окупанти має перевагу в далекобійній артилерії, а війна йде за принципом артилерійської дуелі. При цьому Подоляк підкреслив, що 90% втрат становлять втрати від артилерійських ударів.
Радник глави ОП зазначив, що якість управління військами і планування операцій в українців набагато вище, ніж у росіян, а маючи "відносний паритет" в озброєннях, ЗСУ зможуть вибити ворога.
"Це не питання, коли вони заберуть Донбас. Це питання, яку ціну вони готові заплатити, щоб покинути Донбас. Проблема Росії, що вона воює кількістю, а не якістю. Ми хочемо воювати якістю. Ми мінімізуємо втрати, і питання тимчасового відступу від Лисичанська і з Луганської області, це питання не втрати Донбасу, а питання правильного зворотного повернення Донбасу", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, 3 липня українські військові відійшли з Лисичанська, щоб зберегти життя особового складу.
Окупанти зосереджують свої сили на взяття під контроль дороги Бахмут-Лисичанськ, а також намагаються захопити Білогорівку.
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