Битва за Донбас не закінчиться, навіть якщо РФ захопить Луганську область, - Міноборони

Битва за Донбас буде продовжуватися до повної деокупації. Українські захисники не перестануть звільняти наші території, навіть якщо росіяни окупують всю Луганську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра оборони Юрія Сака в інтерв'ю ВВС.

Він зазначив, що є й інші великі міста на Донбасі, зокрема в Донецькій області, які знаходяться під контролем Збройних сил України.

"Це міста, які протягом останніх кількох днів були об'єктами важких ракетних атак, артилерійських обстрілів. Але битва за Донбас ще не закінчена", - підкреслює Сак.

Своєю чергою він додає, що наша країна отримує підтримку від своїх західних союзників та сподівається на подальше її продовження.

" Україна, зрештою, накопичить достатню кількість важкої артилерії та інших видів зброї, що дозволить нам звільнити наші землі", - запевнив Сак.

Ситуація в Луганській області

Нагадаємо, що ситуація на Донбасі є надважкою. Сьогодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська вже закріплюються в районі Лисичанська, міста, яке залишилося наразі одним з неокупованих ворогом.

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