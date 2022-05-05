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ЗСУ почали атакувати на Харківському та Ізюмському напрямках, - Залужний

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Україна, Четвер 05 травня 2022 12:55
ЗСУ почали атакувати на Харківському та Ізюмському напрямках, - Залужний Фото: головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під час розмови з головою об’єднаного комітету керівників штабів США генералом Марком Міллі.

"Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках", - розповів він.

Нагадаємо, раніше ЗСУ провели контрнаступ на декількох напрямках, відкинувши противника на 25 кілометрів від Харкова.

Також Збройні Сили України звільнили селище Молодовий під Харковом. Відзначилися бійці 92-ї бригади.

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Харків Війна в Україні Валерій Залужний
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