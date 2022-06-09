Окупанти намагалися вдарити у фланг ЗСУ на Донеччині. Атаку зірвали
Завдяки чітким та злагодженим діям розвідки та артилерії, Збройні сили України зірвали план окупантів, які намагалися вдарити у фланг українським підрозділам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та Командування Десантно-штурмових військ.
Розвідники змогди вчасно виявити просування російських танків та передали координати артилеристам, які оперативно "накрили" ворожу бронегрупу.
"Бій був недовгий, але результативний - українські воїни знищили два танка та МТ-ЛБ російських окупантів. Решта танкових екіпажів в паніці відступили та відмовились від подальших дій", - повідомляють в Генштабі.
Також зазначається, що в той же день артилерійські підрозділи знищили вогневі позиції, які окупанти облаштували у будівлі, та ліквідували більше ніж десяти загарбників.
Нагадаємо, у Мінобороні зазначають, що Україні терміново потрібне важке озброєння, включаючи РСЗВ, бойові літаки та засоби ППО.
Згідно з даними Міноборони Великобританії, ситуація на Донеччині та Луганщині залишається стабільно напруженою. Також йдуть активні бої на півдні Харківської області.