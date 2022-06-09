Карта боїв в Україні: як змінилася ситуація на фронтах за останній тиждень
Міністерство оборони Великобританії показало оновлену карту бойових дій станом на 9 червня. На деяких ділянках фронту ситуація значно змінилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське відомство в Twitter.
Згідно з останніми даними, ситуація у Донецькій та Луганській областях залишається стабільно напруженою. Також активні бої йдуть на півдні Харківської області. На даних напрямках українські військові продовжують утримувати позиції, завдаючи ворогу втрат.
Фото: карта бойових дій в Україні на 9 червня (twitter.com/DefenceHQ)
Проте за останній тиждень значно погіршилася ситуація на півдні України. Беручи до уваги карту бойових дій на 1 червня, можна сказати, що окупанти продовжують захоплювати населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.
Територія "сірої" зони значно зменшилася. Проте українські військові продовжують наступ поблизу Миколаєва, повертаючи контроль над населеними пунктами.
Фото: карта бойових дій в Україні на 1 червня (twitter.com/DefenceHQ)
Раніше ми повідомляли, що за останню добу українські захисники відбили на Донбасі 7 атак ворога.
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