Карта боїв в Україні: як змінилася ситуація на фронтах за останній тиждень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське відомство в Twitter .

Згідно з останніми даними, ситуація у Донецькій та Луганській областях залишається стабільно напруженою. Також активні бої йдуть на півдні Харківської області. На даних напрямках українські військові продовжують утримувати позиції, завдаючи ворогу втрат.

Фото: карта бойових дій в Україні на 9 червня (twitter.com/DefenceHQ)

Проте за останній тиждень значно погіршилася ситуація на півдні України. Беручи до уваги карту бойових дій на 1 червня, можна сказати, що окупанти продовжують захоплювати населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.

Територія "сірої" зони значно зменшилася. Проте українські військові продовжують наступ поблизу Миколаєва, повертаючи контроль над населеними пунктами.

Фото: карта бойових дій в Україні на 1 червня (twitter.com/DefenceHQ)