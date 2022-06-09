Оккупанты пытались ударить во фланг ВСУ в Донецкой области. Атаку сорвали

Благодаря четким и слаженным действиям разведки и артиллерии, Вооруженные силы Украины сорвали план оккупантов, которые пытались ударить во фланг украинским подразделениям.

Разведчики смогли вовремя обнаружить продвижение российских танков и передали координаты артиллеристам, которые оперативно “накрыли” вражескую бронегруппу.

"Бой был недолгий, но результативный - украинские воины уничтожили два танка и МТ-ЛБ российских оккупантов. Остальные танковые экипажи в панике отступили и отказались от дальнейших действий", - сообщают в Генштабе.

Также отмечается, что в тот же день артиллерийские подразделения уничтожили огневые позиции, которые оккупанты обустроили в здании, и ликвидировали более десять захватчиков.