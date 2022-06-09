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Оккупанты пытались ударить во фланг ВСУ в Донецкой области. Атаку сорвали

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Украина, Четверг 09 июня 2022 15:48
Оккупанты пытались ударить во фланг ВСУ в Донецкой области. Атаку сорвали Фото: военнослужащие (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Благодаря четким и слаженным действиям разведки и артиллерии, Вооруженные силы Украины сорвали план оккупантов, которые пытались ударить во фланг украинским подразделениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и Командование Десантно-штурмовых войск.

Разведчики смогли вовремя обнаружить продвижение российских танков и передали координаты артиллеристам, которые оперативно “накрыли” вражескую бронегруппу.

"Бой был недолгий, но результативный - украинские воины уничтожили два танка и МТ-ЛБ российских оккупантов. Остальные танковые экипажи в панике отступили и отказались от дальнейших действий", - сообщают в Генштабе.

Также отмечается, что в тот же день артиллерийские подразделения уничтожили огневые позиции, которые оккупанты обустроили в здании, и ликвидировали более десять захватчиков.

Напомним, в Минобороны отмечают, что Украине срочно нужно тяжелое вооружение, включая РСЗО, боевые самолеты и средства ПВО.

Согласно данным Минобороны Великобритании, ситуация на Донетчине и Луганщине остается стабильно напряженной. Также идут активные бои на юге Харьковской области.

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Вооруженные силы Украины Донецкая область
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