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Міноборони назвало основні цілі в озброєнні України: повний список

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Київ, Четвер 09 червня 2022 11:43
Міноборони назвало основні цілі в озброєнні України: повний список Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна отримала досить значну кількість військової допомоги від партнерів. Але зараз наша країна терміново потребує важке озброєння, включаючи РСЗВ, бойові літаки та засоби ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Міноборони Олексія Резнікова в Facebook.

За його словами, цілі Міноборони наступні:

  • отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;
  • забезпечити повне заміщення деяких існуючих калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виробляються або їх дуже мало) на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами;
  • домовитись з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань (organic unit). Це значно підвищить ефективність на полі бою;
  • залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ. Слід враховувати, що радянська техніка переважно є застарілою і потребує приведення до бойового стану. А від партнерів ми поки отримуємо достатньо легку броню, не завжди зі зброєю.
  • отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони повідомили, чого Україні бракує для перемоги над російською армією.

Також там пояснили, чому не можна говорити про зброю від партнерів.

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