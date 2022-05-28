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На Південнобузькому напрямку ЗСУ змусили ворога зайняти оборону на невигідних рубежах

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Київ, Субота 28 травня 2022 07:50
На Південнобузькому напрямку ЗСУ змусили ворога зайняти оборону на невигідних рубежах Збройні Сили України (zsu.gov.com)
Автор: Константин Широкун

В результаті наступальних дій підрозділів Збройних сил України на Південнобузькому напрямку ворог зазнав втрат і був змушений зайняти оборону на невигідних рубежах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також завдяки злагодженим діям Сил оборони України ворог зазнав значних втрат і відступив у районі села Новодарівка Запорізької області.

Раніше ми повідомляли, що27 травня на півдні України ЗСУ контратакували противника. Бойові дії проходили в населеному пункті Давидів Брід. Українські військові роблять спроби розрізати російське Правобережне угруповання навпіл. В результаті противник втратив 63 людини і 19 одиниць бойової техніки.

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