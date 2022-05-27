Українські військові наробили галасу в Херсонській області. Арестович говорить про контратаку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радник глави ОП України Олексія Арестовича .

"У Херсонській області цікаві події. На Давидів Брід сьогодні оголосили ледь не наш контрнаступ, який має розрізати угруповання. Я б такого статусу йому поки не надав, але надав би статус вдалої контратаки українських військ. Але вона не дуже мала, бо там дуже метушився противник і був збитий Су-35 при спробі перехопити українські штурмовики", - говрить Арестович.

Він додає, що це схоже на нашу спробу розрізати російське правобережне угрупування навпіл.

"Росіяни дуже злякалися. Історія дуже перспективна", - підсумував радник глави ОП України.