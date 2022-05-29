Чи можливий раптовий штурм Миколаєва: в ОВА дали чітку відповідь
Наразі раптовий штурм та прорив російських окупантів до Миколаєва неможливий. Окупанти до цього не готові - ні в моральному, ні в технічному планах.
Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у "Рандеву з Яніною Соколовою", передає РБК-Україна.
"Ми бачимо їх наскрізь - через весь Херсон. Те, що зараз їде там - колона танків Т-62. Це навіть не Т-72, а те, що вони викопали десь зі складів", - поділився Кім.
На його думку, якщо ж взяття Миколаєва стане принциповим питанням, то це займе у окупантів багато часу - щонайменше 1-2 місяці. Так, за словами очільника регіону, щоб просунутися, їм потрібно підготуватися, створити ударну групу, підійти до міста, зайняти околиці. Цю підготовку не можливо буде провести без того, щоб її не помітили українські військові.
"Ми будемо це бачити. Не буде так, що ми прокинулися вранці, а у нас танк в Миколаєві. Це неможливо", - переконує Кім.
Як повідомлялось, один загиблий, кілька поранених і пошкоджені багатоповерхівки стали сумним результатом чергового обстрілу Миколаєва військами РФ у неділю, 29 травня.
Нагадаємо, російські війська справді почали використовувати в Україні розконсервовані танки Т-62. Для ЗСУ це не дуже добре, оскільки на їхнє знищення теж потрібно витрачати снаряди.
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