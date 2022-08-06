В Херсонській області окупанти викрали ще одну голову громади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Каховської міської територіальної громади.

За останніми даними, голова Зеленопідської сільської територіальної громади Олена Пелешок перестала виходити на зв'язок, після того, як до неї навідались окупанти.

Росіяни викрали її та водія із сільської ради, проте останнього з часом відпустили. Місцеперебування викраденої жінки наразі невідоме.