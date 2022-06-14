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Росіяни викрали проректора херсонського університету, - ЗМІ

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Херсон, Вівторок 14 червня 2022 16:29
Росіяни викрали проректора херсонського університету, - ЗМІ Фото: проректор ХДУ Максим Вінник (kspu.edu)
Автор: Іван Носальський

Російські військові викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника та захопили головний корпус вузу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на херсонське видання "МОСТ".

Зазначається, що одна з колаборанток Тетяна Томіліна, яку росіяни хочуть зробити новим ректором, увійшла до головного корпусу університету разом з озброєними військовими РФ. Вони виламали двері кабінету ректора.

За інформацією видання, після цього з'ясувалося, що російські солдати викрали проректора університету прямо на очах у перехожих біля гуртожитку вузу та відвезли у невідомому напрямку за наказом Томіліної.

"Максим Вінник має інвалідність та потребує постійної медичної допомоги", - повідомляє "МОСТ".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у п'ятницю, 10 червня, у Приморську Запорізької області російські окупанти викрали голову студентської ради Ногайського професійного коледжу ТДАТУ ім. Дмитра Моторного – Артура Ярошевського.

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