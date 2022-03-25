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Окупанти викрали в Чернігівській області голову громади та бізнесмена

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Чернігівська область, П'ятниця 25 березня 2022 11:19
Окупанти викрали в Чернігівській області голову громади та бізнесмена Фото: окупанти викрали в Чернігівській області голову громади та бізнесмена (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти викрали в Чернігівській області двох людей. Мова йде про голову Сновської територіальної громади Олександра Медведьова та бізнесмена й екс-депутата обласної ради Григорія Божка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Чернігів".

Як пише видання, цю інформацію йому підтвердив голова Корюківської районної військової адміністрації Іван Ващенко.

За його словами, окупанти прийшли до чоловіків зранку 25 березня. Вказано, що везуть їх у напрямку Городні - наразі це все що відомо про викрадення.

Як зазначається, це не перший випадок викрадення людей в Чернігівській області російськими окупантами.

Так, у с. Грем’яч Новгород-Сіверського району 20 березня ворожі солдати викрали старосту. Також у селі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади окупанти затримали старосту села Миколу Будаловського та місцеву депутатку і директорку школи Тетяну Безлюдну. У селі Нова Басань повідомляли про викрадення двох представників місцевого самоврядування.

Нагадаємо, в Бердянську російські окупанти викрали народного депутата від ОПЗЖ Олександра Пономарьова.

Додамо, перед цим російські окупанти викрали заступника мера Енергодара, який відмовився співпрацювати із загарбниками.

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