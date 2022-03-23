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У Бердянську окупанти викрали місцевого депутата

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Бердянськ, Середа 23 березня 2022 04:50
У Бердянську окупанти викрали місцевого депутата Фото: народний депутат Олександр Пономарьов викрадений російськими військовими (zagittya.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Бердянську російські окупанти викрали народного депутата від ОПЗЖ Олександра Пономарьова. Співробітники промислових підприємств міста вимагають звільнити політика і місцевого мецената, і до тих пір зупинили свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал оперативного штабу Бердянського виконкому.

Так, останні працюючі промислові підприємства міста зупинили свою роботу у вівторок. Таке рішення співробітники заводів - понад 3 тисячі осіб - прийняли через затримання російськими військовими Пономарьова, засновника і натхненника цих підприємств.

На сторінках у соцмережі заводів "Азмол", "Бердянські жатки" та інших містоутворюючих промпідприємств міста були опубліковані заяви, в яких Бердянці вимагають звільнити нардепа, який був викрадений 20 березня, а також висловилися про готовність проводити мирні мітинги.

Нижче наводимо текст однієї із заяв працівників заводів.

У Бердянську окупанти викрали місцевого депутата

У Бердянську працівники заводів зупинили роботу через викрадення нардепа Олександра Пономарьова (фото: скрін t.me/brdVP)

Нагадаємо, перед цим російські окупанти викрали заступника мера Енергодара, який відмовився співпрацювати із загарбниками.

Раніше повідомлялося, що в Бердянську з Порту Російські окупанти викрали 5 кораблів із зерном.

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