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Туреччина затримала суховантаж з краденим українським зерном, - посол

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Неділя 03 липня 2022 17:18
Туреччина затримала суховантаж з краденим українським зерном, - посол Фото: Туреччина затримала суховантаж з краденим українським зерном (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Туреччина затримала суховантаж, який перевозив викрадене в Україні зерно. Українська сторона подала запит на арешт корабля й конфіскацію майна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла України в Туреччині Василя Боднара під час телемарафону.

"У нас є повна співпраця. Судно стоїть прямо перед входом до порту. Завтра відбудеться нарада під час якого вирішать подальшу долю судна. Наш запит передано й ми сподіваємося, що судно арештую, майно конфіскують й притягнуть усіх до відповідальності, хто причетний до цього", - заявив посол.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти почали вивозити українське зерно з Бердянська. Судно з 7 тисячами тонн зерна вже пішло з місцевого порту.

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