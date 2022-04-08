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Окупанти викрали понад 120 тисяч українських дітей, - Денісова

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 19:17
Окупанти викрали понад 120 тисяч українських дітей, - Денісова Фото: окупанти викрали і вивезли в Росію понад 120 тисяч українських дітей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Окупанти викрали і вивезли в Росію понад 120 тисяч українських дітей. Путін хоче передати їх у прийомні сім'ї за прискореною процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову.

"Рашистські ЗМІ почали публікувати інформацію про ініціативу президента РФ щодо внесення змін до законодавства для організації прискореної процедури усиновлення дітей з Донбасу", - написала омбудсмен у своєму Facebook.

За її словами, в держдумі вже опрацьовуються відповідні зміни в російське законодавство. Денісова зазначила, що після цього повернення дитини батькам стане неможливим.

За різними джерелами, окупанти вивезли до Росії понад 121 тисячу українських дітей. Це як діти-сироти, так і ті, хто має батьків.

"В цей час відомо, що частина дітей вивезена окупантами з Маріуполя в Донецьк і в напрямок Таганрога", - уточнила Денісова.

Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час війни Росії проти України врахувати ці факти порушень прав українських дітей та військових злочинів російських окупантів.

Нагадаємо, 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську, загинули 50 осіб, у тому числі 5 дітей.

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