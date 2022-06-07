Британія закликала розслідувати викрадення українського зерна Росією

У Лондоні закликають розпочати розслідування щодо розкрадання зерна на окупованих територіях України. Мова йде зокрема про подібні випадки у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian .

"Звинувачення в тому, що Росія краде зерно з різних районів України, є дуже серйозними і повинні бути негайно розслідувані", - заявила британський міністр сільського господарства Вікторія Прентіс.

Прентіс, виступаючи на конференції Міжнародної зернової ради в Лондоні, сказала, що чула звинувачення про крадіжки зерна Росією з перших вуст від джерел у Херсонській області на півдні України.

"Минулого тижня Україна заявила, що Росія доставляє в Туреччину вкрадене зерно з Криму, який Росія анексувала в 2014 році", - заявила Вікторія Прентіс.

Вона також звинуватила Росію в відправленні в Сирію 100 000 тонн вкраденої української пшениці та у відправці награбованого металу кораблем з Маріуполя до Ростова-на-Дону.