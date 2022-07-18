"Окупанти у відпустку не йдуть": Литва закликала ЄС надати Україні більше зброї
Оскільки Брюссель йде на канікули, це хороша можливість нагадати, що російські війська не планують брати відпустку для подальших атак на Україну.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
За його словами, через це західні країни, особливо ті, які мають потужну військову промисловість, повинні направити більше зброї українським силам, оскільки це єдиний спосіб зупинити російський наступ.
"Якщо що і потрібно продовжувати, так це поставки зброї", - сказав Ландсбергіс.
Міністр також підкреслив, що спільнота повинна надавати Києву велику фінансову підтримку.
Нагадаємо, раніше уряд Німеччини опублікував повний список військового обладнання та зброї, яке включено до пакету військової допомоги Україні на 2022 рік.
Як повідомлялося, Бундестаг прийняв рішення про короткострокове постачання 200 транспортних танків типу "Фукс" в Україну.