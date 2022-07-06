У Бундестазі вимагають надати Україні 200 БТР, - Spiegel

Німецька парламентська група ХДС/ХСС хоче, щоб бундестаг прийняв рішення про короткострокове постачання 200 транспортних танків типу "Фукс" в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

У клопотанні парламентської групи, з яким ознайомилося видання, йдеться про резолюцію щодо постачання важкого озброєння Україні, яка була прийнята спільно зі світлофорною коаліцією в бундестазі наприкінці квітня.

"Для української армії це питання швидкої відправки надійних матеріалів, які можуть бути використані безпосередньо на лінії фронту. Такий матеріал знаходиться на озброєнні Бундесверу і повинен бути вилучений з використання Бундесвером: броньована транспортна машина "Фукс"", - йдеться в пропозиції.

Генеральний інспектор Еберхард Цорн заявив, що не бачить можливості для такої військової допомоги Україні.

У Бундесверу є 825 транспортних танків "Фукс", але в різних модифікаціях:

радарні носії,

танки радіоперешкод,

носії особового складу,

броньовані розвідувальні машини NBC

медичні варіанти, і це лише деякі з них.

"Нам потрібні ці машини. Я не бачу ніякої можливості відмовитися від цих автомобілів або їх частини в даний час", - заявив Цорн.

Зазначимо, бронетранспортер "Фукс" був розроблений у 1970-х роках фірмою "Тіссен-Хеншель" і прийнятий на озброєння Бундесверу в 1979 році. БТР має несучий зварний корпус, що забезпечує протипульний захист і захист від дрібних осколків.