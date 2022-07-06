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У Бундестазі вимагають надати Україні 200 БТР, - Spiegel

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Берлін, Середа 06 липня 2022 15:34
У Бундестазі вимагають надати Україні 200 БТР, - Spiegel Фото: у Бундестазі вимагають надати Україні 200 БТР (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Німецька парламентська група ХДС/ХСС хоче, щоб бундестаг прийняв рішення про короткострокове постачання 200 транспортних танків типу "Фукс" в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

У клопотанні парламентської групи, з яким ознайомилося видання, йдеться про резолюцію щодо постачання важкого озброєння Україні, яка була прийнята спільно зі світлофорною коаліцією в бундестазі наприкінці квітня.

"Для української армії це питання швидкої відправки надійних матеріалів, які можуть бути використані безпосередньо на лінії фронту. Такий матеріал знаходиться на озброєнні Бундесверу і повинен бути вилучений з використання Бундесвером: броньована транспортна машина "Фукс"", - йдеться в пропозиції.

Генеральний інспектор Еберхард Цорн заявив, що не бачить можливості для такої військової допомоги Україні.

У Бундесверу є 825 транспортних танків "Фукс", але в різних модифікаціях:

  • радарні носії,
  • танки радіоперешкод,
  • носії особового складу,
  • броньовані розвідувальні машини NBC
  • медичні варіанти, і це лише деякі з них.

"Нам потрібні ці машини. Я не бачу ніякої можливості відмовитися від цих автомобілів або їх частини в даний час", - заявив Цорн.

Зазначимо, бронетранспортер "Фукс" був розроблений у 1970-х роках фірмою "Тіссен-Хеншель" і прийнятий на озброєння Бундесверу в 1979 році. БТР має несучий зварний корпус, що забезпечує протипульний захист і захист від дрібних осколків.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що передача Україні обіцяного Німеччиною важкого озброєння затягується через нібито непорозуміння між Урядами країн.

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