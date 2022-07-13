Артилерія, машини, запчастини до МіГ-29: Німеччина опублікувала список військової допомоги Україні

Уряд Німеччини опублікував повний список військового обладнання та зброї, яке включено в пакет військової допомоги Україні на 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Повний список озброєння та обладнання для ЗСУ:

Повідомляється, що частина анонсованого озброєння Україна отримає найближчим часом, але точні терміни поставок тримаються в секреті. У списку військової допомоги від німецького уряду увійшли самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, гранатомети, Легкові та вантажні автомобілі, мобільний госпіталь, запчастини до винищувачів МіГ-29, 30 бронемашин, засоби боротьби з безпілотниками протиповітряні ракети "Стріла" та ін.

Як повідомлялося, нещодавно німецька парламентська група ХДС / ХСС повідомила про своє бажання, щоб Бундестаг прийняв рішення про короткострокове постачання 200 транспортних танків типу "Фукс" в Україну.

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