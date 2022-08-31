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Окупанти відкривають дружній вогонь і не хочуть воювати: перехоплення ГУР

Фото: окупанти відкривають дружній вогонь і не хочуть воювати (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У лавах російських військ продовжує зростати кількість випадків дружнього вогню. При цьому все більше окупантів не хочуть воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення розмови військового РФ, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант в телефонній розмові розповідає, що він знаходиться в Харківській області і у них немає ніякого прикриття, але відступати звідти їм забороняють. При цьому він висловлює невдоволення військовим керівництвом.

"Та при слушній нагоді краще додому звалити, живим повернутися", - каже російський військовий.

Також він додає, що одному з росіян свій же солдат "прострілив печінку", в результаті чого він помер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у лавах військ Росії збільшилися випадки міжетнічних конфліктів через зміцнення позицій ЗСУ. Зокрема, доходить до дружнього вогню.

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