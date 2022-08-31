Окупанти відкривають дружній вогонь і не хочуть воювати: перехоплення ГУР

Окупант в телефонній розмові розповідає, що він знаходиться в Харківській області і у них немає ніякого прикриття, але відступати звідти їм забороняють. При цьому він висловлює невдоволення військовим керівництвом.

"Та при слушній нагоді краще додому звалити, живим повернутися", - каже російський військовий.

Також він додає, що одному з росіян свій же солдат "прострілив печінку", в результаті чого він помер.