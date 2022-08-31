Оккупанты открывают дружественный огонь и не хотят воевать: перехват ГУР

В рядах российских войск продолжает расти количество случаев дружественного огня. При этом все больше оккупантов не хотят воевать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват разговора военного РФ, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Оккупант в телефонном разговоре рассказывает, что он находится в Харьковской области и у них нет никакого прикрытия, но отступать оттуда им запрещают. При этом он высказывает недовольство военным руководством.
"Да при удобном случае лучше домой свалить, живым вернуться", - говорит российский военный.
Также он добавляет, что одному из россиян свой же солдат "прострелил печень", в результате чего он умер.
Напомним, ранее стало известно, что в рядах войск России увеличились случаи межэтнических конфликтов из-за укрепления позиций ВСУ. В частности, доходит до дружественного огня.
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