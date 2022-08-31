Оккупанты открывают дружественный огонь и не хотят воевать: перехват ГУР

Оккупант в телефонном разговоре рассказывает, что он находится в Харьковской области и у них нет никакого прикрытия, но отступать оттуда им запрещают. При этом он высказывает недовольство военным руководством.

"Да при удобном случае лучше домой свалить, живым вернуться", - говорит российский военный.

Также он добавляет, что одному из россиян свой же солдат "прострелил печень", в результате чего он умер.