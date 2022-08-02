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В армії Росії почастішали міжетнічні конфлікти на тлі успіху українців, - перехоплення СБУ

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Вівторок 02 серпня 2022 17:33
В армії Росії почастішали міжетнічні конфлікти на тлі успіху українців, - перехоплення СБУ Фото: в армії Росії почастішали міжетнічні конфлікти на тлі успіху українців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У лавах військ Росії збільшилися випадки міжетнічних конфліктів через зміцнення позицій ЗСУ. Зокрема, доходить до дружнього вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупантів, яку опублікувала Служба безпеки України.

У телефонній розмові військовий РФ розповідає, як п'яний тувинець з 55-ої бригади почав стріляти по командиру розвідувального батальйону.

У відповідь "потерпілий" вирішив відправити в розташування 55-ої бригади БТР з особовим складом для того, щоб "приборкати" тувинця.

За словами військового РФ, БТР відкрив вогонь по солдатам 55-ої бригади. Троє людей отримали поранення. При цьому всіх інших поставили на коліна і змусили вибачатися під погрозами вбивства.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала перехоплення, в якому російські окупанти зізнаються, що несуть великі втрати. Це викликає у них справжню істерику і нервові зриви.

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