Окупанти відмовляються йти в наступ та скаржаться, що їх кинули напризволяще, - СБУ

Служба безпеки України перехопила чергову розмову окупантів. Зокрема, цього разу російський окупант відмовляються йти в наступ та скаржаться, що не хочуть бути "фаршем" у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Військовий з Краснодарського краю під час розмови з мамою розповів, що пішов з передової та відмовився виконувати поставлені задачі.

Він сказав, втомився сидіти та дивитися як по них луплять українські бійці. Тому він вирішив відмовитися воювати. Однак, йому пригрозили кримінальною відповідальністю і тим, як він дивитиметься в очі рідним і майбутнім дітям.

На що окупант відповів, що не хоче бути "фаршем". Матір його всіляко намагається підтримати.

"Та мені п***й. Головне, щоб ти був живий. Я прекрасно дивитимуся в очі. Мені потрібен живий син", - сказала жінка.

Також окупант розповів, що із 150 людей 130 уже відмовилися іти в новий наступ. А все тому, що ніхто не хоче повторити долю "смертного полку", який тому так і називається, тому що майже ніхто не вижив.