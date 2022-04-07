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СБУ перехопила нову розмову: окупанти називають війну пеклом для себе

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Четвер 07 квітня 2022 17:43
СБУ перехопила нову розмову: окупанти називають війну пеклом для себе Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти вже 43-й день жорстоко руйнують українські міста. У Службі безпеки України розповіли, що окупанти так отримують від українських військових, що називають цю війну пеклом для себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У перехопленій розмові окупант скаржиться, що багато російських військових загинуло та армія зазнає великих втрат.

"В первые два дня только с нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут… Мы по мирным бьем", - розповідає окупант у телефонній розмові зі своєю знайомою.

Також чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво і говорить, що про них навіть не згадують: "Про меня здесь совсем забыли, вообще. Они недели две все думали, что мы уже погибли".

Зокрема, зараз окупанти чекають ротації, щоб по приїзду у РФ одразу написати заяву на звільнення.

"Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь", - сказав окупант.

Раніше ми повідомляли, що СБУ оприлюднила нове перехоплення розмови, де окупанти заявили, що отримують команди розстрілювати цивільних.

Також ми писали, що окупанти від імені СБУ розсилають під виглядом інструкції небезпечний вірус.

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