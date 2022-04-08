СБУ викрила ботоферму РФ, яка здійснювала кібератаку на державні інформресурси

Служба безпеки України ліквідувала російські агентурні мережі, які здійснювали кібертеракти та інформаційні диверсії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера СБУ Артема Дехтяренка.

Зокрема, у Житомирській області викрили ботоферму спецслужб РФ. Повідомляється, що цей "інкубатор" з десятків тисяч фейкових акаунтів здійснював кібератаки на державні інформресурси та системи об’єктів критичної інфраструктури.

Також у Києві затримали "експерта з енергетичних питань", який співпрацював з російським інформагентством "Россия сегодня", поширюючи кремлівську пропаганду за мільйонні "гонорари" з РФ.

У Кіровоградській області посадовець одного з судів у соцмережах закликав до захоплення державної влади в Україні та виправдовував агресію РФ.

Окрім того, на Черкащині викрили двох колаборантів, які поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті та виправдовували бомбардування українських міст.