СБУ викрила ботоферму РФ, яка здійснювала кібератаку на державні інформресурси
Служба безпеки України ліквідувала російські агентурні мережі, які здійснювали кібертеракти та інформаційні диверсії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера СБУ Артема Дехтяренка.
Зокрема, у Житомирській області викрили ботоферму спецслужб РФ. Повідомляється, що цей "інкубатор" з десятків тисяч фейкових акаунтів здійснював кібератаки на державні інформресурси та системи об’єктів критичної інфраструктури.
Також у Києві затримали "експерта з енергетичних питань", який співпрацював з російським інформагентством "Россия сегодня", поширюючи кремлівську пропаганду за мільйонні "гонорари" з РФ.
У Кіровоградській області посадовець одного з судів у соцмережах закликав до захоплення державної влади в Україні та виправдовував агресію РФ.
Окрім того, на Черкащині викрили двох колаборантів, які поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті та виправдовували бомбардування українських міст.
Раніше ми повідомляли, що СБУ виявила понад 30 колаборантів, які співпрацювали з ворогом при окупації Київської області.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 44-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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