Кількість жертв серед населення Київської області буде відома через кілька тижнів, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що про кількість жертв російської агресії серед мирного населення у Київській області можна буде говорити через кілька тижнів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

За його словами, наразі триває робота криміналістів, слідчих, які фіксують злочини.

Зазначається, що дуже багато будівель заміновано, адже окупанти спеціально поставили розтяжку на двері там, де знаходилися підрозділи рятувальників ДСНС України.

"Сапери також знаходять міни, розміщені під касками, у коробках з боєприпасами, на входах до погребів, де можуть перебувати жертви", - заявив очільник МВС України.

Також він зазначив, що окупанти РФ часто використовують тактику підриву.

"Тобто там, де містяться закатовані ними люди, вони підривали ці будівлі. І зараз нам потрібен досить тривалий час, щоб знайти тіла", - сказав міністр.

Окрім того, відсьогодні у Бородянці розпочинають роботу добровольці-рятувальники, які погодилися допомогти в розібранні завалів.

"Сподіваюся, що це набагато пришвидшить роботу щодо розбору завалів і вже за кілька тижнів ми зможемо сказати про кількість жертв у Київській області", - додав Монастирський.