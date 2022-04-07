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Монастирський: Бородянка є одним з найбільш зруйнованих міст Київської області

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Бородянка , Четвер 07 квітня 2022 04:47
Монастирський: Бородянка є одним з найбільш зруйнованих міст Київської області Фото: Бородянка після обстрілу російськими військовими (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Роман Мирончук

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що місто Бородянка є одним з найбільш зруйнованих населених пунктів Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Монастирського під час престур для українських та іноземних ЗМІ.

"В даний час місто Бородянка - це одне з найбільш зруйнованих міст Київської області. Місцеві жителі говорять про те, як літаки в перші дні війни заходили і ракетами з низької висоти обстрілювали ці будинки", - зазначив Монастирський.

Він також підкреслив, що рятувальникам потрібен тиждень, щоб розібрати тільки один зруйнований багатоповерховий житловий будинок.

За словами міністра, рятувальники намагалися розбирати завали ще місяць тому, відразу після руйнувань, тим більше, що під завалами були ще люди, але російські військові своїми обстрілами не дозволяли цього робити.

Зараз під руїнами будинків вже в живих нікого не залишилося. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Монастирський підкреслив, що це черговий злочин проти людяності, тому що тут немає ніяких військових об'єктів.

Радник міністра Антон Геращенко розповів, що в місті близько 10 будинків, які повалились після попадання російських бомб.

Денис Монастирський розповів про руйнування в Бородянці

Нагадаємо, українські захисники звільнили Бородянку від російських загарбників 1 квітня.

Ми також робили фоторепортаж, в якому можна побачити, як виглядає знищена окупантами Бородянка.

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