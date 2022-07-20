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Окупанти через побоювання обстрілів почали ховати танки біля енергоблоків ЗАЕС

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Запоріжжя, Середа 20 липня 2022 19:12
Окупанти через побоювання обстрілів почали ховати танки біля енергоблоків ЗАЕС Фото: Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни вимагають від адміністрації Запорізької АЕС відчинити їм машинні зали з першого по третій енергоблок, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал. При цьому питання ядерної безпеки їх не хвилюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

"Це видається загарбникам більш безпечним, оскільки вони страшенно бояться "подарунків" від ЗСУ. Тож зараз до машзалів вони хочуть загнати танки, вантажівки, зброю з боєкомплектом тощо", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазнають в "Енергоатомі", розмістивши в вказаних приміщеннях техніку, окупанти перекриють доступ пожежних машин до енергоблоків.

"В разі пожежі, ризик якої зросте багатократно, її гасіння буде вкрай проблематичним, адже спеціалізований транспорт просто не зможе під’їхати. Таким чином, російські окупанти порушують всі норми і вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС", - констатують в компанії.

Як повідомлялося, 20 липня в окупованому Енергодарі за атомними блоками Запорізької АЕС, де розташована база російських окупантів, пролунав вибух.

Крім того, 12 липня в Енергодарі також чути постріли та вибухи.

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