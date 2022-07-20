Оккупанты из-за боязни обстрелов начали прятать танки у энергоблоков ЗАЭС

Россияне требуют от администрации Запорожской АЭС открыть им машинные залы с первого по третий энергоблок, чтобы разместить там весь свой военный арсенал. При этом вопросы ядерной безопасности их не волнуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

"Это кажется захватчикам более безопасным, поскольку они ужасно боятся "подарков" от ВСУ. Поэтому сейчас в машзалы они хотят загнать танки, грузовики, оружие с боекомплектом и тому подобное", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают в "Энергоатоме", разместив в указанных помещениях технику, оккупанты перекроют доступ пожарных машин к энергоблокам.

"В случае пожара, риск которого вырастет многократно, его тушение будет крайне проблематичным, ведь специализированный транспорт просто не сможет подъехать. Таким образом, российские оккупанты нарушают все нормы и требования по ядерной и радиационной безопасности работы АЭС", - констатируют в компании.