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Росіяни хочуть створити "живий щит" з містян. Мер Енергодара пояснив походження вибухів

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Запоріжжя, Вівторок 12 липня 2022 16:36
Росіяни хочуть створити "живий щит" з містян. Мер Енергодара пояснив походження вибухів Фото: стала відома причина вибухів в Енергодарі Запорізької області (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Енергодарі Запорізької області чути постріли та вибухи. Росіяни обвинувачують в них ЗСУ, які, начебто, серед білої днини обстріляли житлові квартали міста, хоча українські військові не мають до них ніякого відношення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови Енергодару Дмитра Орлова.

"В Енергодарі дійсно сьогодні знову. Лунають вони з промислової зони міста. Але ЗСУ не мають до них жодного відношення. Коли Збройні сили України підуть в контрнаступ, Енергодар обов’язково про це дізнається. І це буде відбуватися не таким чином, як малюють зараз рашисти", - запевнив він.

За словами Орлова, найбільш вірогідна причина таких провокацій - максимально посіяти паніку серед місцевого населення.

"І таким чином спровокувати людей до масового одночасного виїзду з міста, що своєю чергою дозволить використати скупчення великої кількості людей в районі Василівки та штучно затримувати там авто на невизначений термін!" - пояснив він наміри окупантів.

Він додає, що це, поміж іншого, спроба окупантів використати українців для великого "живого щита" з цивільного населення перед контрнаступом ЗСУ, щоб заблокувати просування та інтенсивність атаки українських військових.

Як повідомлялося, вночі на 12 липня в окупованому Енергодарі атакували будівлю Служби безпеки України, яку захопили російські війська.

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