В Енергодарі за атомними блоками прогримів вибух

В окупованому Енергодарі Запорізької області за атомними блоками, де розташована база російських окупантів, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо" .

Повідомляється, що наразі з місця вибуху підіймається чорний дим.

Нагадаємо, на території Запорізької АЕС в результаті невідомого інциденту було поранено кілька росіян, є загиблі.

Окрім цього, 12 липня в Енергодарі також чути постріли та вибухи. За словами міського голови Дмитра Орлова, ЗСУ не мають до них жодного відношення.