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В Енергодарі за атомними блоками прогримів вибух

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Середа 20 липня 2022 15:55
В Енергодарі за атомними блоками прогримів вибух Фото: в Енергодарі за атомними блоками прогримів вибух (wikipedia-org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В окупованому Енергодарі Запорізької області за атомними блоками, де розташована база російських окупантів, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо".

Повідомляється, що наразі з місця вибуху підіймається чорний дим.

Нагадаємо, на території Запорізької АЕС в результаті невідомого інциденту було поранено кілька росіян, є загиблі.

Окрім цього, 12 липня в Енергодарі також чути постріли та вибухи. За словами міського голови Дмитра Орлова, ЗСУ не мають до них жодного відношення.

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