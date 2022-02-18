Окупанти оголосили евакуацію населення ОРДО в Ростовську область Росії

Окупаційна влада окремих районів Донецької області через загострення на Донбасі оголосила масову евакуацію населення. Людям пропонується виїхати в Ростовську область Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

За його словами, в ході обстрілів населених пунктів може наражатися на загрозу життя і здоров'я мирних жителів.

"Тому з сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку", - заявив Пушилін.

Він уточнив, що мешканців окупованого Донбасу готова прийняти Ростовську область, а перехід через пункти пропуску на кордоні буде пришвидшено.