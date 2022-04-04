Окупанти обстріляли церкву у Луганській області: поранено двох священників

Російські окупанти обстріляли храм у Рубіжному Луганської області. Зазначається, що поранень зазнали двоє священників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Серія Гайдая.

До того ж обстрілом пробило покрівлю храму. Осколки поранили настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також знаходився на храмовій території.

Повідомляється, що снаряд окупантів влучив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному.

Раніше ми повідомляли, що у Рубіжному російські окупанти обстріляли лікарню і житлові квартали, є жертви.

Також ми писали, що Росія перекидає додаткові війська в Донецьку і Луганську області.

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