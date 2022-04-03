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Росія перекидає додаткові війська в Донецьку і Луганську області, - Генштаб

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Київ, Неділя 03 квітня 2022 19:29
Росія перекидає додаткові війська в Донецьку і Луганську області, - Генштаб Фото: Росія перекидає війська в Донецьку і Луганську області (4 facebook com MOD mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські загарбники на Донецькому напрямку проводять перегрупування. У регіон з Росії перекидаються нові підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне зведення Генштабу Збройних сил України.

"На Донецькому напрямку противник проводить заходи з перегрупування і посилення наявного угруповання військ", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, підтверджується перекидання з Калінінградської області РФ окремих підрозділів 37 окремої десантно-штурмової бригади в Донецьку і Луганську області.

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