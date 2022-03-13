Окупанти обстріляли школу в Миколаївській області. Під завалами можуть бути люди
Фото: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім (nikvesti)
Російські війська 13 березня обстріляли школу в одному з населених пунктів Миколаївської області. Під завалами можуть перебувати люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
"Окупанти вистрілили по школі в одному з населених пунктів, присипало людей, ми займаємося евакуацією", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Миколаївська область готує евакуацію з тимчасово окупованих населених пунктів.
Крім того, сьогодні російські війська завдали авіаудар по Миколаєву. В результаті загинули дев'ять осіб, які стояли в чергах в банкомат і супермаркет.
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