Оккупанты обстреляли школу в Николаевской области. Под завалами могут быть люди

Российские войска 13 марта обстреляли школу в одном из населенных пунктов Николаевской области. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"Оккупанты выстрелили по школе в одном из населенных пунктов, присыпало людей, мы занимаемся эвакуацией", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская область готовит эвакуацию из временно оккупированных населенных пунктов.

Кроме того, сегодня российские войска нанесли авиаудар по Николаеву. В результате погибли девять человек, которые стояли в очередях в банкомат и супермаркет.

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