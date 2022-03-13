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Миколаївська область готує евакуацію з окупованих територій, - Кім

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Миколаївська область, Неділя 13 березня 2022 13:38
Миколаївська область готує евакуацію з окупованих територій, - Кім Фото: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім (nikvesti)
Автор: Ілона Свиридова

Влада Миколаївської області готує евакуацію населення з тимчасово окупованих населених пунктів. А також постачання для тих сіл, які вже звільнені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Готуємо постачання в ті села, які вже звільнені, і готуємо там (на окупованих територіях) евакуацію. Навіть не евакуацію, це звільнення з полону", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська завдали авіаудар по Миколаєву. В результаті загинули дев'ять осіб, які стояли в чергах в банкомат і супермаркет.

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