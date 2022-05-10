У Харківській області внаслідок обстрілів 1 людина загинула, а 10 травмованих

Збільшилася інтенсивність обстрілів Харківського району. Сьогодні - 6 поранених. У Лозівському та Ізюмському районах також 2 постраждалих. У Куп'янському районі 1 людина загинула. У Харкові госпіталізували із пораненнями 2 людей, які також постраждали внаслідок обстрілів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Небезпеку несуть не лише обстріли. Відступаючи, російські окупанти залишають після себе смертельні пастки. У нещодавно звільнених Циркунах на російській розтяжці підірвалися дві мирні мешканки.

"Вчергове звертаюся до усіх жителів області - перебувайте по можливості в укриттях. Не виходьте навулицю без нагальної потреби навіть за відсутності сигналу тривоги. Не поспішайте повертатися у звільнені населені пункти. А ті, хто перебуває там, не відвідуйте жодних місць, які ще не перевірили піротехніки та ЗСУ. Ворог підступний і робить усе, аби постраждали якомога більше цивільних українців", - пише Олег Синєгубов.

На Харківщині тривають запеклі бої. Бійці ЗСУ продовжують наступальні дії.

ЗСУ звільнили від загарбників Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Таким чином ворога відігнали ще далі від Харкова.

На Ізюмському напрямку ворог готує нову спробу наступу, але наші військові надійно тримають позиції і готові знищувати окупантів і далі, наголосив Синєгубов.