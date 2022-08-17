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Окупанти обстріляли черговий університет у Миколаєві: мер показав наслідки

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Миколаїв, Середа 17 серпня 2022 08:59
Окупанти обстріляли черговий університет у Миколаєві: мер показав наслідки Фото: окупанти обстріляли черговий університет в Миколаєві (t.me/senkevichonline)
Автор: Руслан Гаращенко

Вночі 17 серпня російські війська завдали ракетного удару по університету імені Петра Могили в Миколаєві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Буквально кілька днів тому я публікував відео показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. Сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети", - написав він.

Відзначається, що в момент обстрілу в університеті знаходився тільки охоронець. На щастя, він не постраждав.

Уламками та ударною хвилею пошкодження отримали будинки навпроти навчального закладу.

Зараз комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту.

Нагадаємо, вночі 17 серпня окупанти випустили по Одеській області дві ракети. Попередньо, в результаті обстрілу поранено три людини.

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