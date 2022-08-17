Оккупанты обстреляли очередной университет в Николаеве: мэр показал последствия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Сенкевича в Telegram .

"Буквально несколько дней назад я публиковал видео показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы. Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты", - написал он.

Отмечается, что в момент обстрела в университете находился только охранник. К счастью, он не пострадал.

Обломками и ударной волной повреждения получили дома напротив учебного заведения.

Сейчас коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.